عطور نسائية تبعث على السعادة والفرح

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:44 مساءً - لا شك أن العطور تمتلك تأثيراً كبيراً على الصحة النفسية. لذلك، فإن كنت تمرّين في أوقات صعبة، أو أنك تمتلكين مزاجاً سيئاً لسبب ما، فلا شي أفضل من شراء عطر نسائي يبث في نفسك تأثيراً إيجابياً. وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة عطور نسائية تبث فيك السعادة والمرح وتبدل مزاجك نحو الأفضل، لتختاري من بينها ما يناسبك.



The Harmonist Metal Flower

The Harmonist Metal Flower



إنه عطر أنيق جداً يبث في المرأة السعادة والفرح في كل الأوقات، ويطرد الملل والخوف من نفسها. فهو يشبه جوهرة مصنوعة يدوياً بدقة لا متناهية. فهذا العطر مصنوع من من ثلاثة مكونات رائعة، هي اليلانغ يلانغ والباتشولي والورد البلغاري، وهي نغمات تشعرك بالتألق والسعادة في كل مكان.

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Maison Francis Kurkdjian Bacarrat Rouge 540

Maison Francis Kurkdjian Bacarrat Rouge 540



يعد هذا العطر "سلاح" المرأة السري ضد الحزن والمشاعر السلبية، فهو عطر مضيء ومتطور، يشتمل على مجموعة من النغمات التي تبث في النفس الهدوء والطمأنينة والشعور بالفرح، في مقدمها: العنبر، الزعفران، الياسمين وخشب الأرز... علماً أنه ملائم جداً لأجواء الخريف، فاجعليه عطرك التالي هذا الموسم.

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Byredo Reine de Nuit

Byredo Reine de Nuit



إنه عطر مكثف وفخم وجذاب للغاية، يشتمل في تركيبته على نغمات الكشمش الأسود والزعفران والبخور والورد، وهي نغمات تبث في النفس الإيجابية والمرح، وتحول مزاجك نحو الأفضل. علماً أنه ملائم جداً لأوقات المساء، نظراً الى رائحته القوية والحادة.



Tom Ford Santal Blush

Tom Ford Santal Blush



إنه عطر أنثوي قوي ومركز، ككل عطور توم فورد Tom Ford، حيث يعتمد على نغمات ترابية وخشبية تجعل من رائحته غريبة وغامضة، تبث فيك إحساساً بالسعادة. فهو مزيج رائع من خشب الصندل والتوابل الشرقية الغريبة المعززة بالأزهار المسكرة والأخشاب الفخمة، التي تشكل بريقاً ناعماً وروحاً غامضة.



Louis Vuitton Rose des Vents

Louis Vuitton Rose des Vents



يتميز هذا العطر الأنيق والفخم برائحته المميزة التي تعتمد على نغمات السوسن والأرز والفلفل، لكن لمسة الفاكهة الموجودة فيه تجعله عطراً رقيقاً للغاية يجعل من مزاج المرأة هادئاً جداً، ويشعرها بالسعادة الغامرة، وينقلها الى وسط حقل من الورود الفواحة.

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