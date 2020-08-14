القومي للمرأة ينعى الفنانة شويكار: قامة من قامات السينما المصرية

علاقات و مجتمع
نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، الفنانة القديرة الراحلة شويكار التى وافتها المنية اليوم بعد صراع مع المرض.
وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ حزنها لوفاة الفنانة القديرة شويكار التى تعد قامة كبيرة من قامات السينما المصرية، وحياتها الفنية ثرية بالعديد من الأعمال الهامة في تاريخ السينما المصرية والعربية.
وتقدمت رئيسة المجلس بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفنانة الراحلة وجميع أصدقائها ومحبيها وعشاق فنها الراقي والمحترم، داعية الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وجمهورها ومحبيها الصبر والسلوان.
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