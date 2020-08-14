عقب وفاة فتاة وسيدة في شواطئ العجمي.. 3 نصائح للنجاة من الغرق

صحة

حادثة مؤلمة، راح ضحيتها 4 أشخاص بينهم فتاة وسيدة، خلال السباحة داخل شاطئين بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية، بالرغم من غلق الشواطئ العامة، والتحذير من التسلل داخلها.

وفيما يلي مجموعة من النصائح قدّمها موقع "WIKIHOW"، لتعليم المصيفين كيفية التعامل سريعا عند الشعور بالغرق.

وضع اليدين على سطح الماء

يجب وضع اليدين على سطح الماء وعدم تركهما في الأسفل أو رفعهما إلى الأعلى، إذ تقلل هذه الوضعية فرص الغرق.

تحريك القدمين

يجب تحريك القدمين سريعا لدفع الماء بضمهما سويا، وإبعادهما عن بعضهما للتقدم نحو السطح، وتحريك الرأس والكتفين عند الخروج تجنبا للسكتة الدماغية.

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استنشاق الأكسجين

يجب استنشاق كمية كافية من الأكسجين بالرئتين عند الشعور بالخطر، لاستغلالها في البقاء لمدة أطول تحت الماء، حتى الصعود للسطح مجددا.

انتشال 4 جثث من شواطئ العجمي في الإسكندرية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، 4 جثث، بينهم جثتان مجهولتان، لغرقي بشواطئ حي العجمي غربي الإسكندرية، بعد تسللهم للبحر فجرا، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء.

تلقى قسم شرطة الدخيلة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد غرق سيدة أثناء الاستحمام بشاطئ خاص تابع لإحدى الجهات بالعجمي، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص غرق سيدة تدعى "شروق حسن" 30 عاما، مقيمة منطقة الدخيلة بعد 15 دقيقة فقط من نزولها مياه البحر بالشاطئ المشار إليه، في تمام الساعة 2 و45 دقيقة صباح اليوم.