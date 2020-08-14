منها التجديف والجري.. رياضات تساعد على تحقيق التباعد الاجتماعى

صحة

أحيانا يشعر البعض بصعوبة ممارسة الرياضة في ظل وباء فيروس كورونا، ولكن هناك بعض الألعاب الرياضية التي يمكن ممارستها في الهواء الطلق، أثناء ارتداء الكمامة، بحسب ما ذكر موقع "health line".

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المشي أو الجري

يمكن المشي في الأماكن المفتوحة أثناء ارتداء الكمامة، ولكن لا يمكن وضع الكمامة أثناء الجري، لذا احرص على مسافة الأمان بينك وبين الآخرين.

ركوب الدراجة

إذا كنت تركب الدراجة وحيداً وبعيداً عن الغير، فيمكن نزع الكمامة، أما إذا كنت في منطقة مزدحمة فيفضل الاحتفاظ بها.

التجديف

التجديف تمرين رائع للجزء العلوي من الجسم، ويمكن القول إنه لا يوجد مكان أكثر أماناً من التجديف الفردي.

التنس

يعتبر التنس ورياضات المضرب الأخرى، خيارات جيدة لتحقيق التباعد الاجتماعي، وخاصة أنها في الهواء الطلق، وعادة ما يكون اللاعبون على مسافة بعيدة.