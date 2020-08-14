صور نادرة للفنانة شويكار من مرحلة الشباب وفترة زواجها بفؤاد المهندس

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رحلت عن عالمنا اليوم، الفنانة القديرة شويكار عن عمر ناهز 82 عامًا، بعد صراع مع مرض المرارة، بخفة ظلها وموهبتها وجمالها استطاعت العبور إلى قلوب الجماهير واثبات قدرتها في التمثيل واختلافها عن الآخرين.
ويضم أرشيف صور الفنانة شويكار بعض الصور النادرة لها من فترة شبابها، وأثناء فترة زواجها بالفنان الراحل فؤاد المهندس.
قصة حب فؤاد المهندس والفنانة شويكار
اشتهرت الفنانة الراحلة بالثنائيات التي جمعتها بزوجها الراحل فؤاد المهندس، فخلال فترة زواجهما التي امتدت 20 عامًا، اشتركا في العديد من الأعمال الفنية سواء في السينما أو على خشبة المسرح.
وقدمت شويكار أشهر أعمالها برفقة زوجها الفنان الراحل فؤاد المهندس الذي ظل يشيد بأدائها حتى بعد طلاقهما بعد 20 عاما من الزواج.
صور نادرة للفنانة شويكار
استطاعت شويكار أن تثبت قدرتها من خلال العديد من الأعمال الدرامية الجادة مثل "هوانم جاردن سيتي، وترويض الشرسة" وغيرها من الأعمال الفنية.
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