قبل رحيلها.. ماذا قالت شويكار عن أبناء فؤاد المهندس؟

علاقات و مجتمع

رغم أن الفنانة الراحلة شويكار، لم تنجب من الفنان فؤاد المهندس الذي ظل زواجهما قائما قرابة 20 عاما، إلا أنها اعتبرت أولاده "محمد وأحمد"، من زوجته السابقة، أولادها، فأحبتهما وأحباها .

وكانت الراحلة "شويكار" تحدثت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بوضوح" من تقديم عمرو الليثي، عن علاقتها بـ "المهندس" وأبنائه، مؤكدة أنها تحبهما كأبنائها وأنها تعتبرهما أخوة ابنتها الوحيدة منة الله، قائلة "بموت فيهم".

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وأوضحت أن أبناء المهندس عاشا معها ومع والدهما لسنوات وهي تحبهما وتعتز بهما كثيرا.

وكانت تحرص الفنانة الراحلة على تربية نجلي زوجها مع ابنتها وارتبطت بهما ارتباطا شديدًا استمر حتى بعد انفصالها عن "المهندس".

وأعلن عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنانة شويكار، قبل قليل.

وكتب عزوز عادل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الفنانة شويكار في ذمة الله".