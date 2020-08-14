بعد شائعة ارتباطهما.. جوهرة تُعلم عمر كمال غناء "مهرجان روسي" (فيديو)

علاقات و مجتمع

مقطع فيديو قصير، لا يتجاوز الدقيقة الواحدة، ظهرت خلاله الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ"جوهرة"، بصحبة مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، خلال محاولتها تعليمه لغتها.

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وظهر "كمال" بجوار الراقصة، قائلا: "طبعا بعد ما ربنا كرمنى ونجحت فى المهرجانات، وبغنى أغاني شعبي، فجوهرة هتعلمنى مهرجانات روسى".

وحاولت "جوهرة" تعليمه كلمات من مهرجان روسى، إلا أنه تلعثم ولم يستطع النطق الصحيح، وفشل في ترديد الكلمات ورائها.

شائعة زواج عمر كمال وجوهرة

يذكر أنه في بداية العام الجاري تداولت شائعة حول زواج عمر كمال من الراقصة جوهرة، لكنها نفت في أكثر من منصة إعلامية هذه الأخبار، وما ساعد على انتشار تلك الشائعة رقص جوهرة المتكرر على أغنية بنت الجيران، وقالت حينها إن تلك الصورة تأتي في إطار العمل، حيث من المقرر أن يشتركا سويا في أغنية، ولا علاقة لها بارتباط عاطفي أو زواج.