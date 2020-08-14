قبل وفاتها.. الراحلة شويكار تكشف سر شقيقتها المزيفة

علاقات و مجتمع

رحلت عن عالمنا اليوم، الفنانة شويكار، بعد رحلة مع مرض المرارة الذي تسبب في دخولها أحد مستشفيات الدقي، بعد تعرضها لانفجار في المرارة، إذ كانت تعاني من بعض المشكلات الصحية في الفترة الأخيرة.

قبل وفاة الفنانة القديرة شويكار كشفت في أكثر من لقاء تلفزيونى عن سر شقيقتها المزيفة، التي اعتقد الكثيرون أنها شقيقتها الأصلية، وهى الفنانة شاهيناز طه.

وقالت الفنانة شويكار، إن الممثلة شاهيناز طه لا تربطها بها أي علاقة لا من قريب ولا بعيد، مشيرة إلى أن كل ما نشر ما هو إلا شائعات وليس لها أي أساس من الصحة.

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الأعمال الفنية التي جمعت بين شويكار وشاهيناز طه

وظهرت شويكار مع شاهيناز طه، في فيلم "مطاردة غرامية" واعتقد البعض أنها شقيقتها بسبب تشابه الأسماء بينها وبين شقيقتها الأصلية شاهيناز صقال التي لا تعمل في مجال الفن على الإطلاق.

أبرز أعمال شاهيناز طه الفنية

كانت من أبرز أعمال الفنانة شاهيناز طه الفنية، "خلي بالك من زوزو"، "مطاردة غرامية"، "زمان يا حب"، "شاطىء المرح"، "7 أيام في الجنة"، "عدو المرأة".

وشاركت أيضا في عمل مسرحي واحد هو "مطار الحب" عام 1970، كما قدمت آخر أعمالها الفنية عام 1974، وهو فيلم "آنسات وسيدات" وكانت تبلغ من العمر 26عامًا، لتعتزل الفن تاركة 19 عملًا سينمائيًا، وتفرغت بعدها لأسرتها، وأنجبت 3 أبناء هم "ريهام" و"دينا" و"شريف الديب".