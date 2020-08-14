احذر.. 8 مخاطر تصيب جسمك عندما تحرمه من النوم الكافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

النوم لا غنى عنه في حياتك اليومية كونه غريزة إنسانية لا يمكن الاستغناء أو العيش بدونه، وللنوم فوائد مذهلة منها تخلص الجسم من الإجهاد والسموم، حيث يعيد النوم بناء نظام المناعة لدينا، ويحافظ على الجهاز التنفسي، ومستويات الطاقة، ما يسمح للعقل بمعالجة المعلومات التي حصل عليها خلال اليوم، إلى جانب تنظيم ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، كما يزيل أيضًا السموم الناتجة عن النشاط العصبي الذي نشهده خلال اليوم.

وقلة النوم من أكثر الأشياء المزعجة التي يمكن أن تلحق الأضرار بجسم الإنسان، التي نستعرضها لكم وفق ما نقل موقع "the list".

- العصبية:

تقول عالمة النفس الأمريكية الدكتورة يلينا تشيرنياك، إن قلة النوم أو عدمه يمكن أن يؤدي إلى العصبية، حيث أثبتت الدراسات أنه يؤدي إلى اضطرابات المزاج مثل القلق والاكتئاب، ما يجعل تقلبات المزاج تدوم طويلاً.

- عدم الانتباه:

إذا وجدت نفسك تجد صعوبة في الانتباه أو تعلم أشياء جديدة، فقد يكون السبب هو قلة نومك، حيث تخبرنا الدكتورة تشيرنياك أنه إذا لم تحصل على قسط كافِ من النوم، فقد تواجه مشاكل في الانتباه والتعلم.

- عدم التحكم في القرارات والانفعالات:

غالبًا ما تؤدي قلة النوم إلى سوء التقدير وعدم التحكم في القرارات والانفعالات، حتى أن بعض الدراسات أشارت إلى إن الأشخاص الذين لم يحصلوا على قسط كاف من النوم يمكن مقارنتهم بالأشخاص تحت تأثير الكحول.

- ارتفاع خطر الإصابة:

يزيد احتمالية الإصابة بالأمراض وحمل العدوى والجراثيم، بسبب انخفاض عمل الأجسام المضادة.

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-البدانة:

يؤدي إلى تقليل مجهودك، وبالتالي الإصابة بمرض السمنة المفرطة، حيث إن الإجهاد والإرهاق يقودنا إلى تناول الطعام حتى لو لم نشعر بالجوع.

- أمراض القلب والأوعية الدموية:

النساء معرضات لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وقلة النوم يمكن أن تزيد من مخاطر الإصابة لديهن بمقدار الضعف مقارنة بمن يحصلون على قسط كافي من النوم

- داء السكري:

تحذر الدكتورة تشيرنياك من أن الحرمان من النوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، لأنك عندما تكون متعبًا، تميل إلى تناول المزيد من الطعام لأن جسمك يتوق إلى الطاقة، فيؤدي ذلك إلى السمنة المفرطة ثم الإصابة بمرض السكري.

- ارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية:

يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وذلك بسبب الهرمونات والمواد الكيميائية التي ينتجها جسمك عندما يكون في حالة حرمان من النوم، ما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية، والتي تحدث عندما يتم حظر تدفق الدم إلى الدماغ.

- الآثار الجانبية الجلدية:

لا تؤثر قلة النوم على أجهزة الجسم فقط، بل على الجلد والبشرة أيضا، حيث يقول الدكتور آلان باركس، طبيب الأمراض الجلدية الأمريكي، إن البشرة ستبدو باهتة ومتعبة، بالإضافة إلى ظهور الهالات السوداء والجفاف وتهيج البشرة وزيادة حساسية الجلد.