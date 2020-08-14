بالصور.. أحدث صيحات البليزر للرجل وكيفية تنسيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

تختلف موضة البليزرات الرجالي من فترة لأخرى، سواء في الموديلات أو الخامات المستخدمة أو النقشات الموجودة في الأقمشة.

ففي 2020 ظهرت العديد من البليزرات الكلاسيكية الأنيقة والعصرية التي تتناسب مع موضة هذا العام.

البليزر السادة:

لا تبطل موضة البليزر السادة أبدًا، حيث يظهر كل موسم بشكل متطور وبالتنسيقات المختلفة معه، ويتغير شكله من عام إلى آخر، وتميل ألوان الموضة لصيف هذا العام إلى البيج البني والنبيتي.

البليزر المقلم:

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أصبحت النقشة المقلمة من أكثر النقشات التي تصدرت صيحات الموضة، سواء في القمصان أو البليزرات، ويسهل تنسيقها مع القمصان السادة ويفضل أن تكون بنفس لون التقليمة، وألوان الموضة تميل إلى الجراي والبني والأسود.

البليزر الكاروه:

الكاروه من أكثر النقشات التي تنتشر كل عام في الموديلات المختلفة، فظهرت منذ أكثر من عام في القمصان، وظهرت هذا العام في البليزرات، بأحجام الكاروه المختلفة سواء الضيفة أو الواسعة.

البليزر المنقوش:

خرج مصممو الأزياء هذا العام عن المألوف وأنتجوا بليزرات منقوشة ظهرت على منصات عروض الأزياء في أسابيع الموضة العالمية.

ويمكن تنسيق معها بنطلون بنفس لون البليزر الأساسي، وقميص بلون من النقشات الموجودة في البليزر.