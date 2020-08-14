للرجل.. إليك أسباب وعلاج عدم نمو شعر اللحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

خطوط الموضة المحلية والعالمية تتجه إلى إبراز الذقن واللحية لدى الشباب، وإدراجها شيء أساسي للتعبير عن الرجولة والاهتمام بالمظهر، ما دفع الكثير للبحث وراء ما هو السبب في عدم ظهور اللحية لبعض الرجال واختلاف نمو الشعر في بعض الأماكن باللحية، وهذا ما توضحه الدكتورة وفاء علم الدين استشاري الجلدية لـ"الخليج 365".

هناك العديد من الأسباب التي تمنع ظهور شعر اللحية و منها ما يلي:

– قد يرجع إلى إصابة الشخص بمرض الثعلبة الذي يؤدي الى عدم ظهور الشعر في تلك المنطقة، ويتم معالجته بالعلاجات والأدوية الطبية والحقن من قبل طبيب الجلدية.

- ربما يكون السبب وجود خلل هرموني خاصة هرمون التيستسترون، وفي هذه الحالة يجري الفحوصات والتحاليل والمتابعة مع طبيب أمراض ذكورة.

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- حدوث خلل في المستقبلات وبصيلات الشعر في الجلد، وبالتالي لا يستطيع الهرمون تنشيطها لتنبت، فيعمل ذلك على ضعف وتأخير نمو الشعر بالوجه، وقد يرجع ذلك لأسباب وراثية.

- الإصابة بفقر الدم ونقص الحديد، وينتج عن ذلك ضعف في عمل الدورة الدموية بالجسم، وبالتالي لا تصل لبصيلات الشعر، لذا يجب الاعتماد على نظام غذائي متكامل وتناول الفيتامينات بإستشارة الطبيب.

- حب الشباب وظهوره بكثافة في البشرة، قد يضعف من نمو بصيلات الشعر، وعند علاجه والتخلص منه تنمو الليحة بكل سهولة.

- من الطرق الشائعة لإنبات الليحة هو حلقها بالموس، هذا اعتقاد خاطيء لأنها تضر بالبشرة كما أنها تقطع الشعر من السطح فقط ولا تصل للبصيلات وبالتالي لا تحفزها على الإنبات.

ولتحفيز نمو شعر اللحية يجب التأكد من عدم وجود سبب مرضي وإجراء الفحوصات اللازمة، وتناول نظام غذائي صحي وتنظيم مواعيد النوم؛ وذلك لتنشيط الدورة الدموية بالجسم، وبالتالي تنشيط البصيلات، استخدام وصفات طبيعية كزيت الخروع وغيرها وتدليك الذقن بها.