بصور وكلمات مؤثرة.. بوسي تحيي ذكرى أربعين رجاء الجداوي: مش نسياكي

علاقات و مجتمع

أحيت الإعلامية بوسي شلبي، ذكرى مرور أربعين يومًا على رحيل الفنانة رجاء الجداوي، التي توفت في 5 يوليو الماضي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت "شلبي" عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، مجموعة من الصور تجمعها بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي في مواقف ومناسبات مختلفة، معلقة عليها: "الأربعين ندعو لك كل يوم أنت في قلبي فكراكي ومش ممكن أنساكي يا غالية أنت معي في كل مكان بحبك وحشتيني اسألكم الفاتحة.. رجاء الجداوي".

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وتفاعل متابعو الإعلامية بوسي شبي، وشاركوا بالدعاء للفنانة الراحلة: "الله يرحمها ويغفرلها ويصبر بنتها أميرة"، "الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة".

يذكر أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، أُصيبت بفيروس كورونا، ليلة عيد الفطر الماضي، ومكثت في مستشفى العزل أبو خليفة في الإسماعيلية، وتوفيت في العناية المركزة بعد 43 يومًا قضتهم في المستشفى.