يوم حزين على الفن.. رحيل شويكار في ذكرى أربعين رجاء الجداوي

علاقات و مجتمع

يوم حزين يشهده الوسط الفني، ففي الوقت الذي تجددت فيه الأحزان على رحيل الفنانة القديرة رجاء الجداوي، بحلول ذكرى مرور أربعين يومًا على وفاتها اليوم، يشهد اليوم ذاته رحيل الفنانة شويكار عن عمر 85 عامًا.

وفاة الفنانة شويكار

فعبر حسابه على "فيس بوك"، أعلن عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنانة شويكار، إذ كتب عبر حسابه ناعيًا: "الفنانة شويكار في ذمة الله".

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وترحل شويكار عن عمر 85 عامًا، بعدما قدمت تاريخ طويل من الأعمال الفنية، أبرزها الثنائيات التي جمعتها بالفنان الراحل فؤاد المهندس، أثناء زواجهما لفترة طويلة ثم انفصلا.

ذكرى أربعين رجاء الجداوي

واليوم يوافق ذكرى مرور أربعين يومًا على رحيل الفنانة القديرة رجاء الجداوي، إذ أحيت الإعلامية بوسي شلبي، الذكرى بنشر مجموعة من الصور تجمعها بالفنانة الراحلة في مواقف ومناسبات مختلفة، معلقة عليها: "الأربعين ندعوا لك كل يوم أنت في قلبي فكراكي ومش ممكن أنساكي يا غالية أنت معي في كل مكان بحبك وحشتيني اسألكم الفاتحة.. رجاء الجداوي".

والفنانة الراحلة رجاء الجداوي أُصيبت بفيروس كورونا، ليلة عيد الفطر الماضي، ومكثت في مستشفى العزل أبو خليفة في الإسماعيلية، وتوفيت في العناية المركزة بعد 43 يومًا قضتهم في المستشفى.