بعد وفاة الفنانة شويكار بها.. أعراض وأسباب التهاب المرارة

صحة

توفيت اليوم، الفنانة شويكار، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد رحلة طويلة قدمت خلالها أهم الأعمال الفنية، وأصيبت الفنانة الراحلة بانفجار في المرارة نقلت على أثره المستشفى، قبل إعلان وفاتها متأثرة بالمرض.

ما هو التهاب المرارة

المرارة هي عبارة عن عضو صغير في شكل الكمثرى على الجانب الأيمن من البطن، أسفل الكبد، وتخزن المرارة عصارةً هاضمة تُفرز في الأمعاء الدقيقة (العصارة الصفراوية).

في معظم الحالات، تتسبب حصوات المرارة التي تسد الأنبوب المؤدي إلى خارج المرارة في التهاب المرارة، ويؤدي ذلك إلى تراكم العصارة الصفراوية والتي قد تتسبب في الالتهاب. وتتضمن الأسباب الأخرى لالتهاب المرارة مشكلات القناة الصفراوية والأورام والأمراض الخطيرة وبعض حالات العدوى.

أعراض التهاب المرارة

وقد تشمل علامات وأعراض التهاب المرارة، كما ذكرها موقع "Mayo Clinic"

الألم الحاد في الجزء العلوي أو وسط البطن.

انتشار الألم إلى الكتف العلوية أو الظهر.

الألم عند لمس منطقة البطن

الغثيان

تحدث علامات وأعراض التهاب المرارة غالبًا بعد الوجبات وخاصةً الكبيرة أو المليئة بالدهون.

أسباب التهاب المرارة

يمكن أن يحدث التهاب المرارة بسبب ما يلي

حصى المرارة

في معظم الأحيان، يكون التهاب المرارة نتيجة للجزيئات الصلبة التي تتكون في المرارة (حصى مرارية)

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الورم

قد يمنع الورم تصريف الصفراء من المرارة على نحو صحيح، مما يسبب تراكم الصفراء الذي يمكن أن يؤدي إلى التهاب المرارة.

انسداد القناة الصفراوية

يمكن أن تسبب التواءات القنوات الصفراوية أو تندبها انسدادًا يؤدي إلى التهاب المرارة.

العدوى

يمكن أن يثير مرض الإيدز وبعض حالات العدوى الفيروسية التهابًا في المرارة.

مشاكل الأوعية الدموية

يمكن أن يسبب مرض بالغ الشدة، ضررًا للأوعية الدموية، ويقلل تدفق الدم إلى المرارة، مما يؤدي إلى التهابها.

طرق الوقاية من مرض المرارة

فقدان الوزن السريع

فقدان الوزن السريع يمكن أن يزيد من خطر تكون حصى في المرارة. إذا كنت بحاجة إلى إنقاص وزنك، فاهدف إلى فقدان الوزن ببطء.

حافظ على وزن صحي

من المرجح أن تؤدي زيادة الوزن إلى الإصابة بحصى المرارة، للوصول إلى وزن صحي، يمكنك تقليل السعرات الحرارية وزيادة النشاط البدني.

ممارسة التمارين الرياضية

اختيار نظام غذائى صحى

اختر نظامًا غذائيًا صحيًا قد تزيد الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون ومنخفضة الألياف من خطر حصى المرارة، لتقليل المخاطر، اختر نظامًا غذائيًا غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة.