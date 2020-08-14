"محدش فهمني زيها".. كيف تحدث فؤاد المهندس عن شويكار بعد انفصالهما؟

علاقات و مجتمع

رحلت منذ قليل، عن عالمنا، الفنانة القديرة شويكار، عن عمر ناهز 85 عاما بعد صراع مع المرض.

وقدمت شويكار أشهر أعمالها برفقة زوجها الفنان الراحل فؤاد المهندس الذي ظل يشيد بأدائها حتى بعد طلاقهما بعد 20 عاما من الزواج.

وقال "المهندس" في حواره لجريدة الجمهورية عام 1990، إن شويكار "مفيش زيها حتى الآن"، وذلك بمناسبة عودة الثنائي لخشبة المسرح بعد انقطاع دام 14 عاما، وذلك من خلال مسرحية "روحية اتخطفت".

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وعن شعور "المهندس" بعودة العمل مع "شويكار" قال: "شعور بالراحة والتفاؤل كما أن شويكار فنانة لا تتكرر أبدًا أو على الأقل مفيش زيها لحد دلوقتي ولا شك أنها مكسب للأعمال المسرحية التي نقدمها معًا".

أما عن سبب مشاركتها بالصوت في مسرحية "سك على بناتك"، فقال المهندس حينها: "كنت متفق مع سمير خفاجي صاحب شركة الفنانين المتحديين على إشراك شويكار في أي عمل فني جديد يستحق أن تقاسمني فيه بطولته".

وصرح "المهندس" في حواره للجمهورية، أن هناك مسرحيتين اثنتين فقط لم تشارك فيهما شويكار، وهما "هالة حببتي"، و"عشان خاطر عيونك"، واصفًا شعوره الفني بالأعمال التي لم تشاركه فيها شويكار قائلًا: "لا توجد بطلة كاملة في مسرحياتي إلا شويكار.. إنها تفهمني وأنا كمان وللأسف مش ممكن لاقي كتير يفهمني زيها على خشبة المسرح".

وعن انفصالهما الفني قال: "لم تتغير أبدًا.. هي هي شويكار الفنانة العظيمة بكل طاقاتها الفنية العظيمة وذكاءها الفني المعهود وإخلاصها الفني لعملها وفنها".

وأعلن الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية منذ قليل، وفاة الفنانة الكبيرة شويكار بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 85 عاما.

ونعى الراحلة قائلا: "البقاء لله تنعي نقابة المهن التمثيلية الفنانة الكبيرة شويكار رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".