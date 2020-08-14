الرجل الأول في حياة شويكار.. تزوجته قبل فؤاد المهندس وترملت في سن الـ 18

علاقات و مجتمع

عن عمر ناهز الـ85 عامًا، فارقت الفنانة القديرة شويكار الحياة، تاركة مشاعر الحزن في قلوب محبيها، فهي الفنانة التي اشتهرت بالأدوار الكوميدية وتنوعت بأعمالها الفنية، التي أحبتها إذ ظلت تعمل حتى العام 2012، وذلك في مسلسل "سر علني".

اشتهرت الفنانة الراحلة بالثنائيات التي جمعتها بزوجها الراحل فؤاد المهندس، فخلال فترة زواجهما التي امتدت 20 عامًا، اشتركا في العديد من الأعمال الفنية سواء في السينما أو على خشبة المسرح.

Advertisements

ويعتبر زواج الفنانة شويكار من الفنان فؤاد المهندس، من أبرز العلاقات الثنائية في الوسط الفني، لكن ربما لا يعلم الكثيرون بأن الفنانة الراحلة كانت متزوجة من شخص آخر قبل زواجها من "المهندس"، وهو المحاسب حسن نافع الجواهرجي، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة "منة الله".

ففي الوقت الذي بدأت الميول الفنية تظهر على الفتاة شويكار، وهي في عمر الـ16 عامًا، قرر والدها زواجها من المحاسب حسن نافع الجواهرجي، وبعد عام من زواجهما أنجبت طفلتها.

ورغم عمرها الصغير إلا أن شويكار تلقت أولى الصدمات في حياتها، إذ علمت بمرض زوجها الخطير، حاولت التغلب على الفترة الصعبة باستكمال دراستها الثانوية، لكنها تلقت خبر وفاة زوجها وأصبحت أرملة في عمر الـ18 عامًا ومسئولة عن تربية ابنتها.

وعقب عامين من وفاة زوجها، لقبت "شويكار" بالأم المثالية وهي في عامها العشرين، إذ كانت تعمل وتدرّس وتربي ابنتها.