بعد وفاتها.. كيف بدأ وانتهى زواج شويكار من فؤاد المهندس؟

علاقات و مجتمع

رحلت عن عالمنا اليوم الجمعة، الفنانة شويكار عن عمر ناهز 85 عاما، والتي أثرت الحياة الفنية بالكثير من الأعمال، حتى أصبحت علامة من علامات السينما والدراما والمسرح، خاصة تلك التي شاركها فيها زوجها الراحل الفنان فؤاد المهندس.

وجمعت "شويكار" و"المهندس"، قصة حب خلدتها عشرات الأعمال السينمائية التي ظهرا فيها معًا، وبدأت العلاقة بعد انفصال فؤاد عن زوجته الأولى، ليتزوج بشويكار.

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ولعبت الصدفة دورها في بداية العلاقة بين المهندس وشويكار، وذلك عام 1963، بعد أن رشحها الفنان عبدالمنعم مدبولي، للمشاركة في مسرحية "السكرتير الفنى"، وحينها كان من المقرر أن يقوم بالبطولة أمامها الفنان السيد بدير، ولكنه اعتذر لظروف سفر مفاجئ، فاستعان "مدبولي" بصديقه فؤاد المهندس لأداء الدور، ورفض المهندس في بداية الأمر مشاركة شويكار في المسرحية، فلم يكن يتخيل أنها تصلح للأداء الكوميدي، ولكنه فوجئ بأدائها.

وتعلق فؤاد المهندس بشويكار، وتملك الحب من قلبيهما، وطلب الزواج منها على خشبة المسرح أثناء مسرحية "أنا وهو وهي"، قائلا: "تتجوزيني يابسكوتة، فأجابت وماله"، ليبدأ ارتباط أشهر ثنائي فني عام 1964.

على مدار 20 عامًا استمر زواج شويكار والمهندس وانفصلا في هدوء ولم يتحدث أي منهما عن أسباب الطلاق، واستمرت علاقة الود بينهما ما يقرب من 20 عاما أخرى حتى وفاته، كما أكد نجل المهندس في لقاء تليفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي وبرنامج معكم، أنه لا يعرف أسباب طلاق والده من شويكار، وأن كلا منهما لم يتحدث فيها، قائلا: "ظلت علاقتهما قوية بعد الطلاق، وقويت الصداقة بينهما، فكانت تطبخ له الأكل الذي يحبه وترسله إليه، كما أنه كلما احتاج شيئا اتصل بها، فكانت ترد دائما "عنيا يا فؤاد".

ويضيف نجل الفنان الراحل: "كنت مع الأستاذ أثناء التحضير لمسرحية سك على بناتك أثناء عودتنا إلى المنزل في السيارة، سألته ليه يا بابا هتنفصل عن طنط شويكار؟ فرد خلاص العلاقة كزوجين وصلت للنهاية ومن الأفضل لي ولها أن ننفصل".