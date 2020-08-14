"عصافير البطن بتصوصو".. التفسير العلمي لأصوات المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

صدور أصوات من المعدة هو أمر مسبب للإحراج، وله أسباب عدّة ليس فقط الشعور بالجوع كما يظن البعض.

نستعرض أهم هذه الأسباب وطرق التخلص منها، حسب ما ذكر الدكتور علاء رجب استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي لــ"الخليج 365".

- في حالة الجوع

يُرسل المخ إشارات إلى المعدة لرغبته في الحصول على الطاقة الكافية للجسم للقيام بمهامه، وبالرغم من فراغ المعدة وقتها من الطعام إلا أنها تستجيب لإشارات المخ وتُفرز العصارات الهاضمة، وتتفاع العصارات وقتها مع الهواء الموجود بالمعدة، ويقوم جدار المعدة بعمل انقباضات وانبساطات وينتج عن هذا التفاعل صدور أصوات.

ويحدث ذلك أيضاً عند شم روائح الأكل الشهي، يعتقد المخ وقتها أن الإنسان يتناول طعامه، ويرسل إشارات للمعدة بإفراز عصارتها، وتتفاعل العصارة مع الهواء أيضاً وتصدر الأصوات.

- في حالة الشبع

في حالات الشبع والامتلاء التام، قد تصدر المعدة أصواتاً غريبة وذلك بسبب عمليات الهضم التي تتم داخلها، ولكن المسؤول عن ذلك في هذه الحالة هي الأمعاء الدقيقة التي تٌشبه الأنبوب من الداخل، وعند مرور الطعام بها تحدث مجموعة من التقلصات في جدار القناة الهضمية، وتكون ذات لحن موسيقي منخفض، وفي بعض الأحيان قد تصدر صوت كركرة.

ولكن في حالة تكرر هذه الأصوات بشكل مكثف ووجود أعراض كالقيء والغثيان والحمى، فإن ذلك يدل على اضطرابات للجهاز الهضمي، وقد تزاد هذه الأصوات مع الأطعمة االتي يصعب على المعدة هضمها؛ كالتي تحتوي على اللاكتوز، ويسمى ذلك بعسر الهضم.

- مرضى القولون العصبي

تصدر المعدة والقولون والأمعاء أصوات نظراً للحالة الصحية.

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- القلق النفسي

العصبية الزائدة والقلق تحفز نشاط عصارات المعدة الحمضية الهاضمة، وتنتقل هذه العصارات في اتجاه المعدة والمريء، وتحدث الانقباضات التي ينتج عنها أصوات.

- عادات خاطئة

هناك عادات تساعد على صدور هذه الأصوات من المعدة، كالإفراط في تناول المشروبات الغازية، وابتلاع الهواء أثناء تناول الطعام أو مضغ الطعام، تناول منتجات الألبان، والخضراوات الورقية التي يصعب على المعدة هضمها أحياناً عند بعض الأشخاص، وتناول الوجبات الدهنية الدسمة قبل النوم مباشرة.

لتجنب صدور هذه الأصوات

- ممارسة تمارين البطن والضغط لتحفيز العضلات.

- ممارسة رياضة المشي وتمارين الاسترخاء.

- تجنب تناول الأطعمة الدسمة قبل النوم.

- عدم الإفراط في شرب القهوة والمشروبات الغازية.

- التقليل من التدخين.

- تجنب الأحزمة والملابس الضيقة الضاغطة على المعدة.