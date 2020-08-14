ملابس مستوحاة من عالم البحّارة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:44 مساءً - لفتتنا في مجموعات ربيع وصيف 2020، بعض الأزياء التي جاءت مستوحاة من عالم البحّارة بخطوطها البارزة والعصرية. وما زاد من تميّز هذه الأزياء، لوحة ألوانها المنعشة التي لاءمت أجواء هذا الموسم بامتياز!



إعداد وتصوير: جهاد حجيلي

مكياج: إيلي استيفان

شعر: Beauty Salon

الملابس والإكسسوارات: Elisabetta Franchi, Hermes, Tod’s, Sportmax, Dolce&Gabbana, Carolina Herrera, Max Mara, Valentino, Dita Von Teese



إطلالة من Elisabetta Franchi



فستان ملوّن

حقيبة على شكل الكرة

أقراط على شكل مرساة

جميعها من Elisabetta Franchi



إطلالة من Elisabetta Franchi



فستان مقلّم

صندل مسطّح

قبعة من القماش العاجي

أقراط متدليّة

حقيبة من الجلد

حزام من المعدن الذهبي

جميعها من Elisabetta Franchi



إطلالة من Hermès وحذاء من Tod’s



توب مقلّمة

قبعة من قماش الدنيم

سروال باللون الأبيض

أساور بتصاميم عصرية

جميعها من Hermès

حذاء من Tod’s



إطلالة من Sportmax وDolce&Gabbana وCarolina Herrera



طقم مؤلف من سترة وسروال

توب من الجلد

حذاء من القماش المشبّك

جميعها من Sportmax

نظارات شمسية من Dolce&Gabbana

حقيبة من Carolina Herrera



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إطلالة من Max Mara



جامبسوت باللون الأبيض

قبعة باللون الأسود

حذاء بكعب عالي

جميعها من Max Mara



إطلالة من Valentino



فستان قصير مطبّع

حقيبة من الجلد البني

حذاء من الجلد البني

أقراط مزيّنة باللؤلؤ

جميعها من Valentino



إطلالة من Valentino



فستان مزيّن بالأزرار

حزام من الجلد الأبيض

حقيبة باللون الأزرق

حذاء من الجلد البني

عقد مزيّن باللؤلؤ

جميعها من Valentino



إطلالة من Carolina Herrera و Elisabetta Franchi و Dita Von Teese



طقم مؤلف من توب وسروال من Carolina Herrera

حذاء من Elisabetta Franchi

نظارات شمسية من Dita Von Teese