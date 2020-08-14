لايف ستايل

ملابس مستوحاة من عالم البحّارة

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:44 مساءً - لفتتنا في مجموعات ربيع وصيف 2020، بعض الأزياء التي جاءت مستوحاة من عالم البحّارة بخطوطها البارزة والعصرية. وما زاد من تميّز هذه الأزياء، لوحة ألوانها المنعشة التي لاءمت أجواء هذا الموسم بامتياز!

إعداد وتصوير: جهاد حجيلي
مكياج: إيلي استيفان
شعر: Beauty Salon
الملابس والإكسسوارات: Elisabetta Franchi, Hermes, Tod’s, Sportmax, Dolce&Gabbana, Carolina Herrera, Max Mara, Valentino, Dita Von Teese
 

إطلالة من Elisabetta Franchi
إطلالة من Elisabetta Franchi


فستان ملوّن
حقيبة على شكل الكرة
أقراط على شكل مرساة
جميعها من Elisabetta Franchi
 

إطلالة من Elisabetta Franchi
إطلالة من Elisabetta Franchi


فستان مقلّم
صندل مسطّح
قبعة من القماش العاجي
أقراط متدليّة
حقيبة من الجلد
حزام من المعدن الذهبي
جميعها من Elisabetta Franchi
 

إطلالة من من Hermès وحذاء من Tod’s
إطلالة من Hermès وحذاء من Tod’s


توب مقلّمة
قبعة من قماش الدنيم
سروال باللون الأبيض
أساور بتصاميم عصرية
جميعها من Hermès
حذاء من Tod’s
 

إطلالة من من Sportmax ونظارات شمسية من Dolce&Gabbana وحقيبة من Carolina Herrera
إطلالة من Sportmax وDolce&Gabbana وCarolina Herrera


طقم مؤلف من سترة وسروال
توب من الجلد
حذاء من القماش المشبّك
جميعها من Sportmax
نظارات شمسية من Dolce&Gabbana
حقيبة من Carolina Herrera
 

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إطلالة من Max Mara
إطلالة من Max Mara


جامبسوت باللون الأبيض
قبعة باللون الأسود
حذاء بكعب عالي
جميعها من Max Mara
 

إطلالة من Valentino
إطلالة من Valentino


فستان قصير مطبّع
حقيبة من الجلد البني
حذاء من الجلد البني
أقراط مزيّنة باللؤلؤ
جميعها من Valentino
 

إطلالة من Valentino
إطلالة  من Valentino


فستان مزيّن بالأزرار
حزام من الجلد الأبيض
حقيبة باللون الأزرق
حذاء من الجلد البني
عقد مزيّن باللؤلؤ
جميعها من Valentino
 

توب وسروال من Carolina Herrera وحذاء من Elisabetta Franchi ونظارات شمسية من Dita Von Teese
إطلالة من Carolina Herrera و Elisabetta Franchi و Dita Von Teese


طقم مؤلف من توب وسروال من Carolina Herrera
حذاء من Elisabetta Franchi
نظارات شمسية من Dita Von Teese

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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