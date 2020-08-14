ملابس مستوحاة من عالم البحّارة

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:44 مساءً - لفتتنا في مجموعات ربيع وصيف 2020، بعض الأزياء التي جاءت مستوحاة من عالم البحّارة بخطوطها البارزة والعصرية. وما زاد من تميّز هذه الأزياء، لوحة ألوانها المنعشة التي لاءمت أجواء هذا الموسم بامتياز!
إعداد وتصوير: جهاد حجيلي
مكياج: إيلي استيفان
شعر: Beauty Salon
الملابس والإكسسوارات: Elisabetta Franchi, Hermes, Tod’s, Sportmax, Dolce&Gabbana, Carolina Herrera, Max Mara, Valentino, Dita Von Teese
فستان ملوّن
حقيبة على شكل الكرة
أقراط على شكل مرساة
جميعها من Elisabetta Franchi
فستان مقلّم
صندل مسطّح
قبعة من القماش العاجي
أقراط متدليّة
حقيبة من الجلد
حزام من المعدن الذهبي
جميعها من Elisabetta Franchi
توب مقلّمة
قبعة من قماش الدنيم
سروال باللون الأبيض
أساور بتصاميم عصرية
جميعها من Hermès
حذاء من Tod’s
طقم مؤلف من سترة وسروال
توب من الجلد
حذاء من القماش المشبّك
جميعها من Sportmax
نظارات شمسية من Dolce&Gabbana
حقيبة من Carolina Herrera
جامبسوت باللون الأبيض
قبعة باللون الأسود
حذاء بكعب عالي
جميعها من Max Mara
فستان قصير مطبّع
حقيبة من الجلد البني
حذاء من الجلد البني
أقراط مزيّنة باللؤلؤ
جميعها من Valentino
فستان مزيّن بالأزرار
حزام من الجلد الأبيض
حقيبة باللون الأزرق
حذاء من الجلد البني
عقد مزيّن باللؤلؤ
جميعها من Valentino
طقم مؤلف من توب وسروال من Carolina Herrera
حذاء من Elisabetta Franchi
نظارات شمسية من Dita Von Teese
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