جلابيات وعبايات خليجية من بيان لنجاوي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:44 مساءً - للجلابيات الخليجية والعبايات المتنوعة مكانة كبيرة لدى نساء دول الخليج، حيث يحرصن على ارتدائها يوميًّا بأجمل الألوان والموديلات، ولهذا جمعنا لك عدة خيارات لموديلات مناسبة لإطلالاتك اليومية من وحي رائدة الأعمال السعودية ومدوّنة موضة بيان لنجاوي، فتأنقي على غرارها.



عبايات صيفية بألوان فاتحة

عبايات صيفية بألوان فاتحة



رغم أن العباية السوداء هي المفضلة دائمًا ولكن فصل الصيف هو الوقت المثالي لأن تُدخِلَ الفتيات انتعاش الألوان على إطلالاتهن بالعباية، حتى إن كان بجرعات بسيطة على الأكمام مثلًا، وننصح باختيار العبايات ذات القماش الحريري أو الكتان أو اللينين، حيث تسمح بدخول الهواء ممَّا يُجنِّب الشعور بالحرّ.

وعن الموديلات يمكنك أن تستوحي من بيان عدة تصاميم، حيث ارتدت عباءة سماوية مزينة بفصوص فضية على الأكمام والجزء العلوي بطريقة ناعمة ومناسبة لكل الإطلالات، وظهرت بعباية بدرجة فاتحة جدًا من السماوي المزين بقصة الكاب والصوف الأبيض لإطلالة عصرية، وأطلت بعباية بيضاء مصممة بربطة للخصر وقصة الكاب في الأعلى وأكملتها بتطريزات فضية مميزة، فيما تأنقت بعباءة زهرية واسعة مصممة بموديل ناعم مع فستان زهري بسيط لمظهر أنثوي مناسب للشابات، واختارت عباية رمادية مصممة على الأطراف بقماش أزرق مطرز بالأبيض بطريقة عربية مذهلة.

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جلابيات متنوعة للشابات

جلابيات متنوعة للشابات



تحرص الفتيات الخليجيات -لا سيما السعوديات- على ارتداء الجلابيات المريحة والأنيقة في المنزل والجمعات البسيطة، وعن بيان فنسقت جلابية بوهيمية باللون البني المصمم من قماش الكتان البارد مع وشاح بني وحذاء أسود لزي حيادي مناسب لجميع النساء، وتألقت بجلابية زهرية مطرزة بالأبيض مع ربطة ناعمة للخصر وأكمام مفتوحة، وتجملت بجلابية بنية واسعة برسومات بيضاء ومزينة من الأسفل برسومات خضراء، وتزينت بجلابية بيضاء مرسومة بالزهري والزهور البنفسجية ومزينة بالصوف الأبيض من الأطراف، وجاءت بأخرى مصممة بقماش الكتان الأبيض المزين بالذهبي في الجزء العلوي لإطلالة عربية فاخرة.

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عبايات بألوان قاتمة لمظهر أكثر فخامة

عبايات بألوان قاتمة لمظهر أكثر فخامة



العبايات المصممة بألوان قاتمة -لا سيما الأسود- من الخيارات الأساسية للفتاة العربية، ومنها ارتدت بيان لنجاوي عباءة سوداء سادة مصممة بقصة البليزر من الأعلى لمظهر عملي، وظهرت بعباية كحلية من قماش الساتان المزين بقصة البليزر البيضاء وزُينت أطراف الأكمام بالأبيض أيضًا، ونسقت عباية سوداء مزينة بالزهري من الأطراف مع فستان أبيض ناعم لمظهر أنثوي أنيق، واختارت في إطلالة أخرى عباية سوداء مزينة بتداخلات من القماش البني لإطلالة عصرية حيادية، واعتمدت في إطلالة مشابهة عباية سوداء مزينة بالخطوط العريضة الزرقاء وتداخلات القماش الأبيض لزيٍّ مناسب للفتيات.