تنسيقات متنوعة للمحجبات من هدير عاطف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:44 مساءً - تنشر الفاشون بلوجر هدير عاطف الكثير من الصور لإطلالاتها وتنسيقاتها المتنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما إنستجرام، الذي يتابعها عليه أكثر من ٧٨٠ ألف متابع، ولتنوع أزيائها واختيارها القطع الأنيقة المناسبة لمختلف الفتيات المحجبات؛ جمعنا لكنَّ من وحيها عدة إطلالات محتشمة.. فإليكنّ الخيارات.

إطلالات الفساتين من هدير عاطف

إطلالات الفساتين من هدير عاطف



تعتمد الفتيات في فصل الصيف على الفساتين، وعن هدير عاطف؛ فتألقت بفستان أزرق مصمم بقصة واسعة في الأكمام ومن الأسفل، ومطرز من الأعلى بالفصوص اللامعة؛ لإطلالة تلائم المناسبات، ولمظهر كاجوال؛ ارتدت فستانًا أزرقَ مرسومًا بالبرتقالي والأبيض مع بلوزة سوداء من القطن، وأكملت إكسسوارتها بالأسود؛ لإطلالة بسيطة وعصرية، أما في الإطلالة الثالثة؛ فظهرت بفستان برتقالي مصمم بكشكشة سوداء على الأكمام والأطراف السفلية، وأكملت ملحقات الإطلالة باللون الأسود؛ لمظهر بسيط أنيق.

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تنسيق البنطال الأسود للمحجبات

تنسيق البنطال الأسود للمحجبات



تفضّل هدير عاطف اختيار البنطال الأسود؛ لما يوفره من راحة وأناقة واحتشام، ومن أحدث إطلالاتها بنطال أسود واسع وتيشيرت أبيض مكتوب بالأسود، مع بليزر كاروهات باللونين الأبيض والأسود، وأكملت جمال الإطلالة بحجاب أسود وحقيبة بيضاء، واختارت في إطلالة أخرى بنطالاً أسود واسعًا وقميصًا برتقاليًّا طويلاً وواسعًا مرسومًا عليه فتاة زرقاء، وأكملت إكسسواراتها بالأسود والبرتقالي؛ لمظهر متكامل أنيق، وجاءت في الإطلالة الثالثة ببنطال أسود واسع مع تيشيرت أبيض ومعطف من الجينز الأزرق؛ لإطلالة محايدة أنيقة، كما تأنقت ببنطال أسود وبلوزة بيضاء مع معطف من الكاروهات باللونين الأبيض والأسود، واعتمدت لجمالها على إضافة اللون السماوي في الحجاب والحقيبة والأقراط.

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اختيارات بناطيل الجينز بطرق محتشمة

تنسيقات الجينز



يعتبر البنطال الجينز من أفضل الخيارات التي تعتمدها الفتيات في الإطلالات اليومية والكاجوال؛ وذلك لما يوفره من راحة وأناقة في الوقت ذاته، وعلى ذوق هدير عاطف؛ يمكنكِ عزيزتي المحجبة انتقاء عدة خيارات، حيث ارتدت بنطالاً من الجينز الواسع مع قميص أبيض بكتابات سوداء، وزيّنت مظهرها بحجاب وحذاء ملونيْن؛ لزيّ محايد الألوان، وظهرت في إطلالة أخرى ببنطال جينز أزرق مع بلوزة بيج مصممة بخطوط وربطات، وأكملت إكسسواراتها بألوان حيادية؛ لمظهر كاجوال مميز، كما أطلّت ببنطال أزرق مزين بخطوط بيضاء على الجانبين، مع قميص رسمي أبيض وبلوزة سوداء قصيرة، وأكملت ملحقات الإطلالة باللونين الأسود والأبيض؛ لإطلالة مفعمة بالأناقة.

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