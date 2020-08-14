بشرة الدلفين أحدث صيحات المكياج... كيف تحصلين عليها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:44 مساءً - تعد بشرة الدلفين أحدث صيحات المكياج واتجاهاً جديداً في عالم الجمال، فبعد البشرة اللامعة، والبشرة الزجاجية، ها هي بشرة الدلفين تحتل مرتبة متقدمة جداً في موضة المكياج لهذا الموسم. وترتكز هذه الموضة على البشرة شديدة الإشراقة والنعومة، والخالية من المسامات. وقد سميت ببشرة الدلفين، لأنها تبدو ناعمة جداً تماماً كبشرة الدلفين.



وفي هذا المقال، سنعرفك أكثر على موضة المكياج الجديدة، بشرة الدلفين، وطريقة الحصول عليها باستخدام مستحضرات المكياج.



ما هي موضة بشرة الدلفين؟

بشرة الدلفين



بشرة الدلفين هي عبارة عن بشرة لامعة الى درجة تبدو وكأنها مبللة، أو كأنك خرجت لتوّك من حمام سباحة مليء بالمياه الزرقاء الصافية، وسمرة الشمس واضحة على وجهك، وبشرة تتوهج وتلمع وكأنها حبة من الماس. علماً أن خبيرة مكياج المشاهير ماري فيليبس هي وراء إطلاق موضة بشرة الدلفين.

تابعي المزيد: الأيلاينر المجنح الرفيع..موضة تعشقها الشابات



مستحضرات مكياج لتحقيق بشرة الدلفين

مستحضرات مكياج لتحقيق بشرة الدلفين



- برايمر تحضيري مضيء.

- كريم الأساس.

- الهايلايتر.

- رذاذ مرطب متلألئ.

Advertisements



خطوات الحصول على بشرة الدلفين

خطوات الحصول على بشرة الدلفين



- إعداد البشرة



قبل البدء بتطبيق أي من مستحضرات المكياج، عليك إعداد بشرتك بشكل جيد، فهو الخطوة الأهم للحصول على موضة بشرة الدلفين. وذلك من خلال تقشير البشرة لإزالة الخلايا الميتة، والذي يعيد الحيوية والإشراقة الى البشرة، وذلك باستخدام مقشر لطيف للوجه. بعد ذلك، طبقي أحد أنواع السيروم، وأحد أنواع الكريمات فائقة الترطيب.



- البرايمر وكريم الأساس



بعد إعداد البشرة بشكل جيد، طبقي برايمر تحضيري مضيء، فهي يشكل أساساً ناعماً لتطبيق المكياج، كونه يخفف من الشوائب والعيوب، ويقلل من المسامات، ويمنح البشرة التوهج والإشراقة، مما يساعدك في تحقيق لوك بشرة الدلفين. بعدها، وزعي كمية قليلة من كريم الأساس على مختلف أنحاء وجهك، وامزجيها جيداً لتحصلي على لون بشرة موحد، واختاريه بتركيبة خفيفة.



الهايلايتر



بعد البرايمر، يعد الهايلايتر الخطوة الأهم في تحقيق موضة بشرة الدلفين، واحرصي عل استخدامه بتركيبة كريمية أو سائلة، لأنها تمتزج بسهولة مع مستحضرات المكياج الأخرى، وتمنحك بشرة أنعم. طبقي الهايلايتر على جميع النقاط الطبيعية العالية للوجه، أي جسر الأنف، المنطقة الصغيرة بين الحاجبين، عظام الحاجبين، الصدغين، وأعلى عظام الوجنة والذقن.



الرذاذ المرطب المتلألئ



الخطوة الأخيرة للحصول على بشرة الدلفين، هو تطبيق الكثير من الرذاذ المرطب المتلألئ على بشرة وجهك، فهو يعمل على ترطيب البشرة وجعلها ندية لساعات طويلة، والحفاظ على ثبات المكياج طوال النهار، من دون أن يترك أي بقايا دهنية أو زيتية على بشرتك.

تابعي المزيد: تطويل الرموش بطريقة سحرية