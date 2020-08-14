عمر كمال ينشر صورة جديدة مع الراقصة جوهرة: "جوجو قلبي"

علاقات و مجتمع

كتب: هن - 03:43 م | الجمعة 14 أغسطس 2020

صورة جديدة نشرها مطرب المهرجانات عمر كمال، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تجمعه بالراقصة الروسية جوهرة. Advertisements ونشر "كمال" صورته مع جوهرة معلقًا عليها: "جوجو قلبي". وتفاعل متابعي مطرب المهرجانات في التعليق على الصورة: "ليه مصمم تنزل من موهبتك وتنزل صورك مع رقاصة"، "ابقى اعزموني على الفرح"، "دي قلبنا كلنا دي". شائعة زواج عمر كمال وجوهرة ويذكر أنه في بداية العام الجاري تداولت شائعة حول زواج عمر كمال من الراقصة جوهرة، لكنها نفت في أكثر من منصة إعلامية هذه الأخبار، وما ساعد على انتشار تلك الشائعة رقص جوهرة المتكرر على أغنية بنت الجيران، وقالت حينها إن تلك الصورة تأتي في إطار العمل، حيث من المقرر أن يشتركا سويا في أغنية، ولا علاقة لها بارتباط عاطفي أو زواج.

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