لايف ستايل

ليلى زاهر في جلسة تصوير جديدة بفستان أبيض شيفون

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لايف ستايل

ليلى أحمد زاهر

خضعت الفنانة الشابة ليلى زاهر، ابنة الفنان أحمد زاهر، لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات.

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وظهرت "ليلى" في جلسة التصوير وهي مرتدية فستان أبيض من قماش الشيفون، كما أنه مزود بالكرانيش من الخامة ذاتها من الأكتاف، وجرى تصوير الجلسة وسط إحدى الحدائق.

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وحمل تصميم الفستان توقيع سماح مهران، التي نشرت جلسة التصوير عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام".

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يذكر أن ليلى أحمد زاهر شاركت في موسم دراما رمضان الماضي 2020، من خلال مسلسل "الفتوة" وهو من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وسيناريو وحوار ‏هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

 

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