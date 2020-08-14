ليلى زاهر في جلسة تصوير جديدة بفستان أبيض شيفون

لايف ستايل

خضعت الفنانة الشابة ليلى زاهر، ابنة الفنان أحمد زاهر، لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات.

وظهرت "ليلى" في جلسة التصوير وهي مرتدية فستان أبيض من قماش الشيفون، كما أنه مزود بالكرانيش من الخامة ذاتها من الأكتاف، وجرى تصوير الجلسة وسط إحدى الحدائق.

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وحمل تصميم الفستان توقيع سماح مهران، التي نشرت جلسة التصوير عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام".

يذكر أن ليلى أحمد زاهر شاركت في موسم دراما رمضان الماضي 2020، من خلال مسلسل "الفتوة" وهو من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وسيناريو وحوار ‏هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.