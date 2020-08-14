محمد رشاد يحذف منشورات انفصاله عن مي حلمي: تجريح مرضهوش

علاقات و مجتمع

حذف الفنان محمد رشاد، جميع المنشورات التي كتبها عن طلاقه من زوجته الإعلامية مي حلمي.

وكتب "رشاد" عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، منشورا قال فيه: "أنا قررت أمسح أي بوست أو حاجة تخص موضوع الانفصال احتراما للطرف الآخر، والعشرة اللي بينا، لأن بصراحة أغلب التعليقات اللي بشوفها على مدار يومين فيها تجريح وإساءة وتجاوز مرضهاش ولا ليا ولا ليها، وربنا يوفق الجميع".

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وكان المطرب محمد رشاد فاجأ متابعيه، قبل يومين، بحذف صور زوجته الإعلامية مي حلمي من حسابه على تطبيق "إنستجرام"، ليثير الجدل حول استمرار علاقتهما من عدمه.

ساعات قليلة وتداولت أنباء انفصال المطرب محمد رشاد عن زوجته مي حلمي، والتي أكدها محمد رأفت، محامي "رشاد"، ففي تصريحه لـ"الوطن"، ذكر بأن الثنائي اتفقا على الانفصال منذ أيام عدة، نتيجة خلافات عديدة نشبت بينهما.