صور.. إنجي المقدم تستجم في الساحل الشمالي بـ"كاش مايوه"

لايف ستايل

تستمتع الفنانة إنجي المقدم بإجازتها الصيفية في الساحل الشمالي، حيث أطلت مؤخرا بأكثر من إطلالة على البحر، مرتدية المايو، وكاشو مايو وشابو، وإكسسوارات صيفية ملونة.

وتشارك إنجي المقدم جمهورها ومتابعيها بتلك الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت أولى الصور، وهي مرتدية مايوه فقط، وكتبت في تعليقها عليها، "الحياة تحب الشجاعة. التزم بالشيء الذي تريده و الحياة سوف تستجيب لالتزامك بتخليصك من كل العوائق. احلم الحلم المستحيل والدنيا لن تسحقك أبدا بل سترفعك لأعلى. هذه هي الطريقة".

وبإطلالة أخري ظهرت إنجي المقدم مع شابو خوص ونضارة شمسية، مع سلسلة ذهبية، وتوب مخطط بالأبيض والأسود كات.

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وفي آخر إطلالتها في الساحل ظهرت مرتدية توب أبيض، ونظارة شمسية، وكتبت في تعليقها عليها، "كل، اذهب للبحر، نام، وعيد الخطوات".

يذكر أن إنجي المقدم تشارك في بطولة فيلم "30 مارس"، الذي يلعب بطولته الفنان أحمد الفيشاوي، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمي إلى نوعية السيكو دراما، من تأليف حميد المدني.