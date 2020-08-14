تقلل الوزن وتعزز المناعة وتحمي من السرطان.. في الكمثرى "7 فوائد"

صحة

الكمثرى من الفواكه المرتبطة بفصل الصيف، وتتميز بفوائدها المتعددة على الجسم إذ تناولها يوميًا.

وبحسب ما ذكرته "سبوتينك"، أن القيمة الغذائية للكمثرى تحتوي على 101 سعرة حرارية، و1 جرام من البروتين، و27 جراما من الكربوهيدرت، و6 جرامات من الألياف.

وتوفر الكمثرى 16% من الاحتياج اليومي من النحاس، و12% من فيتامين سي، و6 % من فيتامين ك، و4 % من البوتاسيوم.

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وبعيدًا عن محتويات القيمة الغذائية للكمثرى، فإنها تعد مفيدة للجهاز الهضمي، إذ يحتوي قشرها على نسبة عالية من الألياف، التي تحسن حركة الأمعاء وتسهل عملية الهضم وتقلل فرص الإصابة بالاضطرابات الهضمية.

وتساعد الكمثرى على ضبط ضغط الدم وتنشيط الدورة الدموية والحفاظ على توازن السوائل في الجسم، لاحتوائها على نسبة عالية من البوتاسيوم.

كما أن الكمثرى تعمل على فقدان الوزن، إذ تحتوي على سعرات حرارية منخفضة، وغنية بالألياف التي تساهم في التغلب على الشعور بالجوع.

وتحتوي الكمثرى على مضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة الشوارد الحرة بجسم الإنسان، ومن ثم الوقاية من السرطان، وتعزز من مناعة الجسم، بسبب احتوائها على فيتامين سي، كما تساعد الجسم على مكافحة مسببات الأمراض، مثل البكتيريا والفيروسات.

وتساعد مركبات الفلافونويد، وفيتامين ك وسي الموجودين في الكمثرى على مكافحة الالتهابات وتخفيف الأعراض المصاحبة لها، مثل الألم والتورم.