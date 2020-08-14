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الفنانة الكويتية شوق الهادي تعلن إصابتها بفيروس كورونا

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علاقات و مجتمع

الفنانة الكويتية شوق الهادي

أعلنت الفنانة الكويتية شوق الهادي إصابتها بفيروس المستجد، وذلك بعد أن ثبتت إيجابية عينة التحليل الذي أجرته.

وكتبت شوق الهادي في منشور لها عبر حسابها في خاصية الاستوري على موقع "إنستجرام": "الحمد لله على كل حال أعلن إصابتي بفيروس كورونا، أسأل الله العظيم لي ولكم الشفاء العاجل".

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وأكدت في منشورها، أنها ستلتزم بالعزل المنزلي، والإجراءات الاحترازية لحين إجراء عينة جديدة.

وكانت قد نفت شوق في مارس الماضي، شائعة إصابتها بكورونا، معربة عن غضبها قائلة: "ما فيني شيء، ما فيني إلا العافية تعبت شوية".

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