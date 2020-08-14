مي حلمي: "معرفش أنا متجوزة ولا مطلقة".. ورشاد يرد: "طالق بالتلاتة"

علاقات و مجتمع

قبل يومين فاجأ المطرب محمد رشاد متابعيه، بحذف صور زوجته الإعلامية مي حلمي من حسابه على تطبيق "إنستجرام"، ليثير الجدل حول استمرار علاقتهما من عدمه.

ساعات قليلة وتداولت أنباء انفصال المطرب محمد رشاد عن زوجته مي حلمي، والتي أكدها محمد رأفت، محامي "رشاد"، ففي تصريحه لـ"الوطن"، ذكر بأن الثنائي اتفقا على الانفصال منذ أيام عدة، نتيجة خلافات عديدة نشبت بينهما.

مي حلمي: عرفت خبر طلاقي من السوشيال ميديا

لكن، الإعلامية مي حلمي، نشرت تدوينة عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على "إنستجرام"، قائلة: "ردًا على كل ما نشر من الأمس عن خبر طلاقي لم يتم إعلامي رسميًا حتى الآن.. لقد علمت بخبر انفصالي وطلاقي عن طريق السوشال ميديا زي ما أنتم عرفتم بالظبط.. وآسفة حاولت التأكد من الخبر من زوجي الحالي أو السابق مش عارفة بصراحة لكن تليفونه مغلق حتى الآن".

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محمد رشاد: انفصلنا 3 مرات

وردًا على ذلك، نشر الفنان محمد رشاد عبر حسابه على "فيس بوك"، مؤكدًا على نبأ انفصاله عن زوجته الإعلامية مي حلمي.

وكتب "رشاد" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد 3 مرات طلاق أكيد مينفعش نكمل وكأنه محصلش.. أنا بطلب من كل الناس سواء بتحبني أو لا.. بتابعني أو متعرفنيش أصلًا.. إنهم يعدوا الموضوع كأنه مجاش قدامهم.. لإني مهما شفت من تعليقات سخيفة أو كويسة أو حتى هجوم من حد مش هتكلم عن تفاصيل زواجي بالحلو أو الوحش، وفي الأول والآخر ياريت نراعي إن البنت بتتأثر بالكلمة الوحشة قبل الحلوة".

وتابع "رشاد" فيما أصدره: "قضينا أيام منها الحلو ومنها اللي مش حلو.. وكل شيء نصيب وقدر من ربنا.. وبتمنى كل الخير والسعادة للناس ولإنسانة طيبة وليها مكانة في قلبي، والنصيب والعشرة انتهت لحد هنا.. وده هيكون آخر حاجة ممكن أقولها بخصوص الموضوع ده".