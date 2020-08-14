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الامارات | استعداداً لموجة ثانية من «كوفيد-19».. مستشفيات بلجيكا تخزن الأدوية

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بروكسل - رويترز 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخزن المستشفيات البلجيكية الأدوية ومستلزمات الحماية، وتضع خططاً للطوارئ وسط زيادة مستمرة في حالات الإصابة الجديدة بمرض كوفيد-19 التي أرغمت العاصمة بروكسل على جعل استخدام الكمامات أمراً إلزامياً في الأماكن العامة.

ومع حدوث ما يقرب من 10 آلاف وفاة مرتبطة بفيروس المستجد حتى الآن، تصبح بلجيكا، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، إحدى الدول صاحبة أعلى معدلات الوفيات بالمرض في العالم نسبة لعدد السكان.

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وزادت الإصابات الجديدة بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة، وتسجل بلجيكا الآن أحد أكبر الأرقام في أوروبا بالنسبة لعدد السكان مما يثير مخاوف من حدوث موجة ثانية.

وفي مارس وأبريل الماضيين، عندما تسارعت وتيرة تفشي الوباء، عانت مستشفيات بلجيكا من نقص المعدات والعقبات الإدارية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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