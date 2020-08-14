 عالم أزهري: العلاقة بين الزوجين قائمة على الفضل لا على العدل

علاقات و مجتمع

قال الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن العلاقة بين الزوجين قائمة على الفضل لا على العدل.

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وأضاف "رضا" خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أن بر أهل الكتاب التزام يجب تنفيذه مثل بر الوالدين تماما، كاشفا أن معنى البر في اللغة العربية هو اسم جامع لكل معاني الخير.

وطالب من الجميع إلقاء السلام فهي تحية المودة التي أُمر بتنفيذها، كاشفا أنه عندما جرى التخلي عن ثقافة الإسلام جرى إتهام الأمة العربية والإسلامية بالإرهاب ونحن أبعد ما نكون عن هذا.

وأكد أن المسلم سفير للدين الإسلامي، وعندما يكون متشددا كلما كان متخلفا ومتراجعا وبعيدا عن الناس ويقدم صورة من أسوأ ما تكون.