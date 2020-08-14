الفنانة نورهان تكشف عن علاقتها بابنة أحمد زاهر: اتولدت على إيدي

علاقات و مجتمع

نشرت ليلى زاهر ابنة الفنان أحمد زاهر، صورة جديدة لها وهي متصدرة غلاف إحدى المجلات، وظهرت بإطلالة شبابية جميلة، تفاعل معها جمهورها ومتابعيها عبر الإعجابات والتعليقات.

وكان من بين المعلقين الفنان أحمد زاهر، والدها، حيث كتب لها، "بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الله أكبر عليكي يا بنتي قمر قمر ربنا يحفظك ويحرسك يا حبيبتي".

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لترد عليه الفنانة نورهان كاشفة عن علاقتها بليلى زاهر، "قمراية.. اتولدت على إيدي دي.. اتولدت وإحنا بنصور سوا في العصيان".

يذكر أن أحمد زاهر تجمعه علاقة خاصة بابنته ليلى، ويدافع عنها باستمرار، وكان آخرها نشره صورة له معها في حمام السباحة، ما جعلها تتعرض للتحرش، فتوعد زاهر كل من يتعدى حدوده مع أسرته بالقضاء.