لايف ستايل
شاركت الفنانة هند عبدالحليم جمهورها ومتابعيها بصور من جلسة التصوير الخاصة بفرحها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وتعتبر تلك الصور هي الأولى التي تشاركها هند مع جمهورها من الفرح، وكتبت في تعليقها على الصور، "كان نفسنا ناس كتير أوي تبقى معانا وتشاركنا فرحتنا في اليوم ده لكن زي ما انتوا عارفين إن القوانين دلوقتي في الأماكن بتسمح بنسبة أو عدد معين عشان كورونا، لولا كده كان زمان كل أصحابنا وحبايبنا معانا ومشاركننا الفرحة".
وظهرت هند مرتدية فستان زفاف أبيض في بيج، قصيرا وله تنورة طويلة تزينه من الخلف من التل، ومطرز بالورود، واختارت head piece بدلا من التاج.
كما وضعت هند مكياج بأنامل منى جمال، وشعرها كان من تصفيف هيثم دهب، بينما الصور من تصوير كريم عثمان.
وأظهرت الصور لقطات رائعة مع زوج هند عبدالحليم كريم قنديل.
يذكر أن هند عبدالحليم أعلنت خطبتها في مارس الماضي، بينما قالت إن الخطوبة كانت قبل انتشار جائحة كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر أول صور من فرح هند عبدالحليم: كان نفسنا تشاركونا فرحتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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