علاقات و مجتمع
من جديد تحدثت الفنانة هالة صدقي عن زواجها وحظها في هذا الأمر، مؤكدة أنها سعيدة مع أبنائها ولا تفكر في الزواج لأنه لا حظ لها فيه.
وقالت هالة صدقي خلال لقائها مع برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي على أثير إذاعة "نجوم إف إم"، "الفترة دي الولاد واخدين كل وقتي.. أنا أؤمن إن ربنا مبيديش حد كل حاجة، وأنا مليش حظ في الحتة دي فمفيش استعداد إني أجازف".
وأكملت مؤكدة تركيزها على أطفالها بغض النظر عن العلاقات الخاصة الأخرى، "وكمان مش عايزة أوجع ولادي.. أو أحسسهم إن في شريك، أنا بحبهم لدرجة إن مش عايزة أضايقهم بأي شكل من الأشكال".
يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي كان مسلسل "ليه لأ"، وعرض عبر منصة شاهد vip، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. هالة صدقي تتحدث عن حظها في الزواج: الولاد أهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.