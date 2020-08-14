فيديو.. هالة صدقي تتحدث عن حظها في الزواج: الولاد أهم

علاقات و مجتمع

من جديد تحدثت الفنانة هالة صدقي عن زواجها وحظها في هذا الأمر، مؤكدة أنها سعيدة مع أبنائها ولا تفكر في الزواج لأنه لا حظ لها فيه.

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وقالت هالة صدقي خلال لقائها مع برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي على أثير إذاعة "نجوم إف إم"، "الفترة دي الولاد واخدين كل وقتي.. أنا أؤمن إن ربنا مبيديش حد كل حاجة، وأنا مليش حظ في الحتة دي فمفيش استعداد إني أجازف".

وأكملت مؤكدة تركيزها على أطفالها بغض النظر عن العلاقات الخاصة الأخرى، "وكمان مش عايزة أوجع ولادي.. أو أحسسهم إن في شريك، أنا بحبهم لدرجة إن مش عايزة أضايقهم بأي شكل من الأشكال".

يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي كان مسلسل "ليه لأ"، وعرض عبر منصة شاهد vip، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم.