"الإفتاء" توضح حكم مصافحة المرأة المنتقبة للرجال

فتاوى المرأة

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ردت دار الإفتاء المصرية عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، على سؤال ورد إليها أرادت صاحبته معرفة حكم مصافحة المرأة المنتقبة للرجال، وجاء محتوى السؤال كالتالي"أنا فتاة منتقبة، هل يجوز لي السلام على الرجال بحائل؟".

وجاء رد فضيلة الدكتور علي جمعة محمد، على السؤال،"قال تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾".

وأوضح جمعة: "وبناءً على ما سبق: سلام المرأة للرجل إن كان لمجرد التحية دون أي غرض فهي جائزة شرعًا؛ لدخول النساء في عموم الآية، أما إن كان السلام -بالمصافحة- بقصد التلذذ وإثارة الشهوة فهو حرام ووجب الابتعاد عنه".