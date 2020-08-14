خطوات عمل الباديكير للرجال والعناية بالقدمين "زي محمد رمضان"

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نشر الفنان محمد رمضان صورة له من صالون يقوم بعمل باديكير لأظافره عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأرفق الصورة بتعليق، "مهما انشغلت واتسحلت خليك فاكر إن أظافرك لها حق عليك".

الباديكير هو تنظيف القدمين واليدين وتقليم الأظافر، وقصها، ويقول طبيب الأقدام تشارلتون وودلي، بحسب موقع men's health، إن العناية المنتظمة بالقدم مهمة لصحة الرجال العامة لأنه "تظهر الكثير من الأمراض في القدمين، وإذا لم تعتنِ بقدميك، وفقدت القدرة على المشي دون ألم، فقد يؤدي ذلك حقًا إلى إعاقة حياتك".

وتتراوح تلك الأمراض التي تصيب القدمين من غير المريحة إلى التي تهدد الحياة، ومن بينها العدوى الفطرية، على سبيل المثال، يمكن أن تتسبب في تغير لون أظافرك أو حتى سقوطها.

يمكن أن تؤدي أظافر القدم الغارزة إلى الإصابة بعدوى بكتيرية أو آفات مفتوحة مؤلمة.

يمكن أن تؤدي قدم الرياضي إلى الحكة والبثور والألم.

يمكن أن يصاب بعض الأشخاص بسرطانات جلدية خطيرة مثل سرطان الجلد وسرطان الخلايا القاعدية التي يمكن أن تكون مميتة إذا تُركت دون علاج.

يمكن أن تساعد العناية المنتظمة بالقدم في منع المشكلات الصحية المتعلقة بالقدم والسيطرة عليها والحفاظ على قدميك.

وفيما يلي خطوات العناية بالقدمين وعمل الباديكير

افحص قدميك يوميًا

الفحص في الحمام يكفي، ما تبحث عنه هو أي شيء مختلف أو غريب، مثل التغييرات في لون أظافر القدم أو الاحمرار أو النتوءات أو البثور.

يقول الدكتور وودلي: "تحقق دائمًا بين أصابع القدم، وتأكد من التجفيف بينهما وعدم ترك الكريمات أو المستحضرات بينها أيضًا"، لأن الفطريات والبكتيريا تزدهر في البيئات الرطبة.

كن حذرا حيث تمشي

يقول الدكتور وودلي: "كن دائمًا على دراية بالمكان الذي تمشي فيه حافي القدمين، وخاصة على السجاد"، يمكن للسجاد إخفاء الأشياء الصغيرة التي يمكن أن تطأها وتؤذي قدميك، وإذا كان لديك جروح أو قروح مفتوحة، فإن السجاد يحمل بكتيريا يمكن أن تسبب العدوى.

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قص أظافرك بشكل مستقيم

ينصح الدكتور وودلي بعدم التعمق في الزوايا أبدًا، لأن ذلك قد يتسبب في حدوث الإصابة، قم دائمًا بقصها بشكل مستقيم وليس قصيرًا جدًا، يقول: "يجب أن تتناسب أظافر قدميك مع أطراف الجلد".

حجر الخفاف

ليس من الجيد النظر إلى مناطق اللحم الخشنة والجافة، يقول الدكتور وودلي: "إنها مجرد جلد ميت فوق الجلد الميت، وعادة ما يكون سببها ضغط من بروز عظمي أو من حذاء أو أي مشكلة أخرى."

يمكن أن تكون مؤلمة إذا تركت دون تنظيف، لذلك يجب عليك إزالتها بانتظام.

يفضل الدكتور وودلي الاستخدام المنتظم لحجر الخفاف لتقشير القدمين وإزالة الجلد الميت المتراكم بلطف.

احصل على باديكير منتظم

يعد باديكير الطريقة الأكثر فعالية للحفاظ على نظافة القدم والحفاظ على أظارك تبدو منتعشة.

اعتمادًا على سرعة نمو أظافرك، يمكنك الحصول على باديكير بقدر ما تريد، طالما يتم ذلك بأمان.

يقول الدكتور وودلي: "يجب أن يحصل الشخص العادي على جلسة باديكير واحدة على الأقل في الشهر"، ولكن يمكنك الحصول على مزيد منها إذا كنت ترغب في الذهاب كثيرًا.

طريقة عمل باديكير في البيت

- انقع قدميك لمدة 10 دقائق على الأقل في ماء دافئ وملح. سيساعد ذلك على تنعيم وترطيب الجلد الميت والبقع الجافة لتسهيل إزالتها.

- افرك قدميك بمقشر للقدمين لتقشيرهما ثم استخدام حجر الخفاف. ثم ضعهم مرة أخرى في ذلك الماء لبضع دقائق.

- قص أظافرك بشكل مستقيم باستخدام مقص أظافر ذو حافة مستقيمة.

- ابرد أظافرك التي تم قصها حديثًا باستخدام مبرد لتنعيم أي حواف خشنة.

- ادهن القليل من كريم القدم وتأكد من فركه جيداً، خاصة بين أصابع قدميك.