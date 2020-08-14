أولياء الأمور يشتكون بسبب مصروفات اتوبيسات المدارس: الفلوس دي من حقنا

ماما

مشكلة جديدة تؤرق بال أولياء أمور الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة، وهى عدم استرداد مصروفات أتوبيسات المدارس، الخاصة بالعام الماضي، وهو الأمر الذي أثار غضب أولياء الأمور لعدم حسم مصير هذه المصروفات حتى الآن.

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نجلاء: الفلوس دي من حقنا.. ولازم ناخدها

شكاوى قدمتها نجلاء طارق، ولية أمر 3 طلاب في مراحل دراسية مختلفة، حيث رفضت ادارة المدرسة استرجاع مصروفات الحافلات المدرسية رغم عدم الاستفادة بالخدمة، قائلة أثناء حديثها لـ "هُن"، "من وقت أزمة كورونا وأحنا في مشاكل مع إدارة المدرسة بسبب رفضهم إعادة المصروفات".

نهى: بدأت المشكلة مع المدرسة من 3 شهور.. محتاجين تدخل

بدأت مشكلة نهى خالد، ولية أمر طالبة بالمرحلة الإعدادية منذ 3 أشهر بعد رفض المدرسة إعادة المصروفات، "المدرسة رفضت ترجع الفلوس بحجة أنه هيتم خصمها من مصروفات العام الجديد، على الرغم من زيادة نسبة المصروفات العام الجديد عن العام الماضى والدراسة لسه ما بدأتش".

القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك: اتوبيسات المدارس خدمة لم يتم الحصول عليها

وعن ذلك، أوضح الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك إن عدم سداد مصروفات أتوبيسات المدارس فى ظل عدم استكمال العام الدراسى، خدمة لم يتم الحصول عليها وفق قانون الجهاز، مشيرا إلى أن القانون واضح وصريح، حيث يعد ذلك انتقاصا فى الخدمة، وبالتالى يجب الحصول عليها من جديد أو رد قيمتها للمستهلك.

وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، إن الجهاز سوف يصدر قراره المناسب فى هذه القضية، مشيرا إلى أن أولياء الأمور سوف يحصلون على حقوقهم وفق قرار الجهاز.