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علاقات و مجتمع
قالت الإعلامية مي حلمي، بعد إعلان المطرب محمد رشاد انفصالهما رسميا، إنها لم يتم إعلامها بالأمر رسميا.
وأوضحت مي عبر استوري الانستجرام الخاص بها: "ردا على كل ما نشر من الأمس عن خبر طلاقي لم يتم إعلامي رسميا حتى الآن، ولقد علمت خبر انفصالي وطلاقي عن طريق السوشيال ميديا زي ما انتم عرفتم بالظبط وآسفة حاولت أتأكد من الخبر من زوجي الحالي أو السابق مش عارفة بصراحة لكن تليفونه مغلق حتى الآن".
وأعلن رشاد منذ قليل عبر فيسبوك انفصاله رسميا "ناس كتير من أصدقائى كلمونى بعد ماعرفوا خبر انفصالي.. عشان كده أنا عايز أقول.. كل شيء في الأول والآخر نصيب وربنا يوفق الجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر مي حلمي: علمت بخبر انفصالي عبر السوشيال ميديا وليس رسميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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