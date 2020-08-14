علاقات و مجتمع

قالت مي حلمي زوجة الفنان محمد رشاد إنها لا تعرف حتى الآن حقيقة انفصالها أو طلاقها من زوجها الفنان محمد رشاد. وأضافت مي عبر استوري صفحتها بإنستجرام: "ردا على كل ما نشر من الأمس عن خبر طلاقي لم يتم إعلامي رسميا حتى الآن، ولقد علمت بخبر انفصالي وطلاقي عن طريق السوشال ميديا زي ما انتم عرفتم بالظبط، وآسفة حاولت التأكد من الخبر من زوجي الحالي أو السابق مش عارفة بصراحة لكن تليفونه مغلق حتى الآن".

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كانت هذه تفاصيل خبر مي حلمي: مش عارفة أنا متجوزة ولا مطلقة.. زوجي قافل تليفونه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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