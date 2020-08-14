كتب: هن - 02:03 ص | الجمعة 14 أغسطس 2020

قدمت الشيف غادة جميل، طريقة عمل كوكيز بالكريز، وذلك من خلال برنامجها "اتفضلوا عندنا" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة. مقادير كوكيز بالكريز 1 ونصف كوب دقيق نصف كوب زبدة 1 كوب سكر بني بيضة 1 ملعقة صغيرة فانيليا Advertisements نصف ملعقة بيكنج باودر ملح ملعقة بيكنج صودا 1 كوب كريز مفصص طريقة عمل كوكيز بالكريز تضرب الزبدة ويضاف لها السكر وتخلط جيدا تضاف البيضة والفانيليا وتضرب جيدا تضاف لخليط الزبدة يضاف لها الكريز يوضع الخليط في صينية توضع الصينية وتدخل الفرن وتقدم ​بعد أن تستوي.

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