تعد المسقعة من الأطباق المصرية الأصيلة، ولذلك تبحث السيدات عن طرق تقديمها بشكل مختلف، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيرها بالبشاميل والثوم.

مقادير المسقعة بالبشاميل والثوم

كيلو باذنجان رومي

ربع كيلو فلفل أخضر رومي

نصف كيلو عصير طماطم

6 فصوص ثوم

نصف كيلو لبن

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5 ملاعق كبيرة دقيق

3 مكعبات زبدة

ملح

فلفل

طريقه تحضير مسقعة بالشاميل والثوم

قطعوا الباذنجان حلقات وتبّلوه بكمية متوسّطة من الملح لمدّة نصف ساعة، ثم اقلوه في زيت نباتي على نار عالية، حتى يتحوّل لونه بنياً فاتحاً وصفوا الفلفل وقطعوه وحمّروه.

قطّعوا الثوم وضعوه في زيت ساخن لمدة دقيقة، ثم ضعوا عليه صلصة الطماطم واتركوه على النار حتى يجري "تسبيكها" ورشّوا عليها ملحاً وفلفلاً.

جهزوا البشاميل، بوضع الزبدة على النار، ثم ضيفوا الدقيق وقلبوا حتى يصير لونه ذهبياً، ثم ضعوا اللبن وقلبوا جيداً، وضيفوا مرقة دجاج حتى يذوب الدقيق ويأخذ القوام المطلوب.

أحضروا صينية وضعوا جزءاً من البشاميل في قاعها، ثم رصّوا فوقه الباذنجان والفلفل، مع إضافة الصلصة والبشاميل.

رشّوا على وجه الصينية جبنة موزاريلا وضعوها في الفرن لمدة ربع الساعة، ثم ضعوه لمدة ربع ساعة تحت الشواية يُحمّر وجهها.