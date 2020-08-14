طريقة عمل أرز بسمتى بالجزر والبرتقال

الأرز من الأطباق الرئيسية على مائدة الطعام المصرية، وسط بحث ربات البيوت عن طرق جديدة لطهيه في المنزل، من بينها الأرز البسمتى بالجزر والبرتقال. قدمت الشيف شيماء جمال، لـ"هن"، طريقة عمل كيك أرز بسمتي بالجزر والبرتقال في المنزل. مقادير أرز بسمتي بالجزر والبرتقال أرز بسمتي جزر مبشور ربع كوب برتقال مبشور ملح فلفل أسود كوب ونصف ماء مغلي Advertisements كوب ونصف عصير برتقال كركم معلقة سمنة طريقة تحضير أرز بسمتي بالجزر والبرتقال - في البداية يجب تشويح الجزر والبرتقال في طاسة بها سمن. - إضافة أرز بسمتي مع الاستمرار في التقليب. - إضافة الملح والفلفل الأسود والكركم مع الاستمرار في التقليب لمدة دقائق. - إضافة عصير البرتقال والماء المغلي على الأرز، ثم نتركه حتى يتشرب تماما، وبعدها يجري تهدئة النار حتى تمام النضج.

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