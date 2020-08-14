دايت يمكنك من فقدان 10 كيلو جرامات في شهر واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

فقدان الوزن السريع حلم يسعى إليه الكثير، ولكنه يحتاج إلى العديد من التغييرات الحياتية والتي من أبرزها الاعتماد على الأطعمة الصحية خلال اليوم وممارسة الرياضة من أجل الحصول على جسم مثالي ممشوق القوام.

ويمكن من خلال اتباع بعض الخطوات فقدان 10 كيلو جرام من الوزن خلال شهر واحد.

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