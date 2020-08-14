بإطلالة عشرينية.. نادية الجندي تفاجئ جمهورها وتثير الجدل على السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم: فاجأت الفنانة نادية الجندي جمهورها على مواقع التواصل الإجتماعي بمجموعة جديدة من الصور تظهر فيها بإطلالة عشرينية. ارتدت نادية فستاناً قصيرا أوف شولدر بألوان مبهجة جعلها تبدو أصغر من عمرها، ومزيناً بورد بنفس ألوان الفستان. ونسقت نادية مع الفستان قبعة خوص باللون البيج وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها. واختارت أقراط متدلية باللون الذهبي ونظارة باللون الأسود فيميه مزينة بالفصوص وسلسلة باللون الفيروزي، وانتعلت حذاء رياضي أبيض مما جعل إطلالتها تميل إلى الكاجوال.

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