مبطنة في منطقة الكتف.. معايير شراء الحقيبة المدرسية قبل بدء الدراسة

ماما
أسابيع قليلة، وتفتح المدارس أبوابها لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد، وتعتبر الحقيبة المدرسية من أبرز المشكلات التي يعاني منها التلاميذ بسبب وزنها، ما يلحق أضرارًا صحية بحاملها على المدى الطويل.
في هذا السياق، أورد موقع "life style" بعض المعايير التي يجب مراعاتها عند شراء الحقيبة المدرسية.
مبطنة في منطقة الكتف
يجب شراء حقيبة مبطنة في منطقة الكتف.
استقرار الحقيبة على لوحي الكتف
من المثالي أن تستقر الحقيبة على كل من لوحي الكتف، وتكون الحافة العلوية لها عند مستوى الكتف.
الطريقة الصحيحة لتحميل الكتب في الحقيبة
أوضح الخبراء أن الكتب الثقيلة يتم وضعها في الجيب الخلفي، تفاديًا لإنحناء ظهر الطفل، مع العلم أنه كلما قل وزن الحقيبة، كان ذلك أفضل للطفل.
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