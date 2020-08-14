حكاية أول امرأة عربية تشارك في مكافحة الإرهاب.. "تونسية عمرها 23 عاما"

علاقات و مجتمع

بالتزامن مع احتفالات تونس اليوم بعيد المرأة، سلطت الوحدة المختصة للحرس الوطني الضوء على أول امرأة على المستوى الوطني والعربي ملتحقة بصفوفها.

ووفقا لروسيا اليوم، نشرت الوحدة فيديو على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر المجندة "زينب" البالغة من العمر 23 عاما، خلال التدريبات التي يقوم بها عناصر الوحدة.

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وتقول المجندة إنها التحقت بالحرس الوطني بعد تخرجها من الجامعة، معتبرة أنه تحد كبير لها باعتبارها أول امرأة تونسية تخوض مثل هذه التجربة، التي لم تشهدها أي دولة عربية من قبل.

وأكدت الشابة أنها وجدت دعما كبيرا من عائلتها ومن زملائها في الوحدة، الذين اعتبروها عنصرا فعالا دون النظر إلى جنسها.

والوحدة المختصة للحرس التونسي "USGN"، هي قوات نخبة تابعة للحرس الوطني، مختصة في تنفيذ العمليات الخاصة كمقاومة الإرهاب وتحرير الرهائن والتدخل في حال تغيير وجهة الطائرات أو البواخر، ودراسة المنشآت الحساسة، إضافة إلى عمليات الرصد والإغارة وراء خطوط العدو.