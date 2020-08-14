الامارات | «البارالمبية» تحتفل بـ «القناص»

شكرا لقرائتكم خبر عن «البارالمبية» تحتفل بـ «القناص» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرصت اللجنة البارالمبية على الاحتفال بعيد ميلاد الرامي والبطل الأولمبي لفئة أصحاب الهمم، عبدالله العرياني، واصفةً إياه بـ«القناص»، مع التذكير بالإنجازات التي حققها في الدورات الأولمبية، سواء بذهبية لندن 2012، أو بكونه أول رياضٍ إماراتي يحرز ثلاث ميداليات فضية في دورة أولمبية، فقد توج سابقاً بميداليات في أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل 2016. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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