الامارات | دواين جونسون الممثل الأعلى أجراً في هوليوود

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شكرا لقرائتكم خبر عن دواين جونسون الممثل الأعلى أجراً في هوليوود والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر دواين «ذا روك» جونسون ترتيب مجلة «فوربس» السنوي للممثلين الأعلى أجراً في هوليوود للسنة الثانية توالياً، ولوحظ أن معظم من ضمّتهم القائمة هم من الممثلين الذين وقعوا عقوداً عالية الأجر مع منصة «نتفليكس» للبث التدفقي. وأظهرت قائمة «فوربس» أن المصارع المحترف السابق تقاضى 87.5 مليون دولار خلال السنة التي انتهت في يونيو 2020.
ومن الممثلين الذين أفادوا من أجور «نتفليكس» الضخمة حل راين رينولدز في المركز الثاني في الترتيب، ومارك والبيرغ الذي حل ثالثاً، وبن أفليك جاء في المرتبة الرابعة. وعاد نجم بوليوود أكشاي كومار وأسطورة الألعاب القتالية جاكي شان إلى لائحة العشرة الأوائل، وكذلك ويل سميث وآدم ساندلر.
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