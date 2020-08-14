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الامارات | دواين جونسون الممثل الأعلى أجراً في هوليوود

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لوس أنجلوس - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر دواين «ذا روك» جونسون ترتيب مجلة «فوربس» السنوي للممثلين الأعلى أجراً في هوليوود للسنة الثانية توالياً، ولوحظ أن معظم من ضمّتهم القائمة هم من الممثلين الذين وقعوا عقوداً عالية الأجر مع منصة «نتفليكس» للبث التدفقي. وأظهرت قائمة «فوربس» أن المصارع المحترف السابق تقاضى 87.5 مليون دولار خلال السنة التي انتهت في يونيو 2020.

ومن الممثلين الذين أفادوا من أجور «نتفليكس» الضخمة حل راين رينولدز في المركز الثاني في الترتيب، ومارك والبيرغ الذي حل ثالثاً، وبن أفليك جاء في المرتبة الرابعة. وعاد نجم بوليوود أكشاي كومار وأسطورة الألعاب القتالية جاكي شان إلى لائحة العشرة الأوائل، وكذلك ويل سميث وآدم ساندلر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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