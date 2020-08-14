الامارات | مليوني من مدافع إلى حارس مرمى الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن مليوني من مدافع إلى حارس مرمى الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر نادي الشارقة صوراً لمدافع الفريق، البرازيلي ماركوس مليوني، وهو يتدرب على حراسة المرمى، أثناء أحد تدريبات الفريق، وكتب معلقاً عليها «يبدو أننا على موعد مع حارس مرمى جديد لفريقنا».

وتعاقد الشارقة مع مليوني في أغسطس 2019 بعقد لثلاثة مواسم، وتم قيده في فئة «المقيمين» لتدعيم خط دفاع الفريق.

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