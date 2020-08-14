الامارات | سيزار «ينصح» حراس رديف الفجيرة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجه حارس مرمى منتخب البرازيل السابق، الدولي جوليو سيزار، بنصائح لحراس مرمى فريق رديف الفجيرة، خلال زيارته لمعسكر الفريق في دبي، الذي يستمر إلى الـ16 من الشهر الجاري، وحثهم على الالتزام بتوجيهات الجهازين الإداري والفني، والروح الرياضية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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